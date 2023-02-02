ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。

2023年2月2日木曜日

【Virginharley.com】MEETS THE WESCO episode 94


今月のMEETS THE WESCOは、21歳からあらゆるハーレーを乗り継ぎ、非常に興味深い職業に就く降矢忠史氏。ウエスコブーツを10足近く所有し、中でも今最も気に入っているというモーターサイクルパトロールを履いて登場頂きました。冒頭で述べた氏の職業にも注目です！
ぜひ、ご覧ください。

【MEETS THE WESCO episode 94】 

WESCO JAPAN
06-6783-6888
info@wescojapan.com
投稿者 時刻:
ラベル:

0 件のコメント:

コメントを投稿

登録: コメントの投稿 (Atom)