WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2023年2月2日木曜日
【Virginharley.com】MEETS THE WESCO episode 94
今月のMEETS THE WESCOは、21歳からあらゆるハーレーを乗り継ぎ、非常に興味深い職業に就く降矢忠史氏。ウエスコブーツを10足近く所有し、中でも今最も気に入っているというモーターサイクルパトロールを履いて登場頂きました。冒頭で述べた氏の職業にも注目です！
ぜひ、ご覧ください。
【MEETS THE WESCO episode 94】
https://www.virginharley.com/feat/wesco-interview94/
WESCO JAPAN
06-6783-6888
info@wescojapan.com
投稿者
WESCO Osaka 戸髙
時刻:
14:37
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ラベル:
MEETS THE WESCO
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