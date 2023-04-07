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2023年4月7日金曜日

『SHIP JOHN 2023 新作展示即売会』がいよいよ明日に迫りました！！








いよいよ明日、4月8日(土) SHIP JOHNの創業者であるMike氏を迎え、SHIP JOHN JAPAN / WESCO JAPAN大阪本店にて2023年の新作商品をズラリと並べた、『SHIP JOHN 2023 新作展示即売会』を開催します！

当日は、SHIP JOHNが本イベントのために特別に製作した、数々のスペシャルな製品をご覧頂ける、またとない特別な一日となるでしょう！

ぜひ、皆さまお誘い合わせのうえご来店をお待ちしています！！
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『SHIP JOHN 2023 新作展示即売会』
日時：４月８日(土)
時間：１１：００ - １７：００
場所：SHIP JOHN JAPAN / WESCO JAPAN 大阪本店 ０６−６７８３−６８８８
　　　大阪府東大阪市高井田西１−１−１７  💻 地図を見る
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SHIP JOHN JAPAN / WESCO JAPAN
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