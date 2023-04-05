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2023年4月5日水曜日

【Virginharley.com】
MEETS THE WESCO episode 96


今月のMEETS THE WESCOは、ナックルヘッドのチョッパーを駆る森崎雄太さんをご紹介します。過去にも千里浜サンドフラッツに出場した経験を持ち、先日開催されたサンビーチサンドフラッツ(茨城・大洗)のオープンクラスにも出場した森崎さん。
彼が愛用するウエスコブーツへの思いだけでなく、今回のレース結果にも注目です。
ぜひご一読ください。

【MEETS THE WESCO episode 96】 

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