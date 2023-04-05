WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2023年4月5日水曜日
【Virginharley.com】
MEETS THE WESCO episode 96
今月のMEETS THE WESCOは、ナックルヘッドのチョッパーを駆る森崎雄太さんをご紹介します。過去にも千里浜サンドフラッツに出場した経験を持ち、先日開催されたサンビーチサンドフラッツ(茨城・大洗)のオープンクラスにも出場した森崎さん。
彼が愛用するウエスコブーツへの思いだけでなく、今回のレース結果にも注目です。
ぜひご一読ください。
【MEETS THE WESCO episode 96】
https://www.virginharley.com/feat/wesco-interview96/
WESCO JAPAN
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info@wescojapan.com
投稿者
WESCO Setagaya 樽野
時刻:
13:00
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ラベル:
MEETS THE WESCO
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