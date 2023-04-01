WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2023年4月1日土曜日
WESCO恵比寿店 4月のお休み
WESCO恵比寿店、4月のお休みをお知らせします。
まずは来週
4
/5(水)
、その翌週
4
/11(火)
、
4/12
水)
、続けて
4/18(火)
、
4
/19
(水)
、最後は
4/26(水)
がお休みとなります。
普段の
水曜定休以外にも火曜日のお休みがございます
ので、お間違いの無いようよろしくお願いします。
画像は現在好評販売中のホーウィン社、ブラック・クロムエクセルレザーを使った大人気ツートーンの
"Jobmaster"
。連日お求め頂き、続々と旅立っています。
今ならまだサイズもある程度揃っていますのでこの機会をお見逃しなく！
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
17:30
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ラベル:
Daily News
,
WESCO Ebisu
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