WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2023年6月4日日曜日
My WESCO! "Boss"
ご夫婦でBOSSのオーダーをいただいていたお客様。
仕上がりまでの長い時間を楽しみにお待ちいただき、本日納品することができました！
仕様はもちろんサイズ感も含め大変気に入っていただけたようで、こちらもとても嬉しかったです。納品後はそのまま履いてショートツーリングに出掛けられました。
新たなWESCOライフ楽しんでください！ありがとうございました！
WESCO Osaka 太田
06-6783-6888
info@wescojapan.com
投稿者
WESCO Osaka 太田
時刻:
17:00
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