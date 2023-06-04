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2023年6月4日日曜日

My WESCO! "Boss"




ご夫婦でBOSSのオーダーをいただいていたお客様。
仕上がりまでの長い時間を楽しみにお待ちいただき、本日納品することができました！
仕様はもちろんサイズ感も含め大変気に入っていただけたようで、こちらもとても嬉しかったです。納品後はそのまま履いてショートツーリングに出掛けられました。
新たなWESCOライフ楽しんでください！ありがとうございました！

WESCO Osaka 太田
06-6783-6888
info@wescojapan.com
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