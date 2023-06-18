WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2023年6月18日日曜日
My WESCO! "Boss"
シャープなNarrow Toeを採用したスタンダードブラックレザーの"Boss"。
1930-50年代のエンジニアブーツを再現したリミテッドモデル"Narrow Wesco Enginner Boots"を製作した際に使用、それが好評で今では定番となったつま先の形です。
シンプルでクラシックなビブラム#700ソールも良い雰囲気！
さらにSHIP JOHNの
Shaver Jeans 001
との組み合わせはどちらのシルエットも活きていて相性抜群ですね！！
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
18:47
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