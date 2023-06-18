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2023年6月18日日曜日

My WESCO! "Boss"


シャープなNarrow Toeを採用したスタンダードブラックレザーの"Boss"。
1930-50年代のエンジニアブーツを再現したリミテッドモデル"Narrow Wesco Enginner Boots"を製作した際に使用、それが好評で今では定番となったつま先の形です。
シンプルでクラシックなビブラム#700ソールも良い雰囲気！
さらにSHIP JOHNのShaver Jeans 001との組み合わせはどちらのシルエットも活きていて相性抜群ですね！！

WESCO Ebisu 唐澤
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