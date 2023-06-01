WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2023年6月1日木曜日
【Virginharley.com】
MEETS THE WESCO episode 98
今回のMEETS THE WESCOは、1965年式のトヨタ・パブリカや66年式のC100カブを愛機に、22足もの(オーダー中のブーツを合わせると25足!!)様々なウエスコブーツを所有する東 知宏氏にご登場頂きました！
オタク気質、コレクター気質の方は、より共感できる内容かと思います。是非ご覧ください！
【MEETS THE WESCO episode 98】
https://www.virginharley.com/feat/wesco-interview98/
WESCO JAPAN
06-6783-6888
info@wescojapan.com
投稿者
WESCO Osaka 太田
時刻:
18:00
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ラベル:
MEETS THE WESCO
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