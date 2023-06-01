ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。

2023年6月1日木曜日

【Virginharley.com】
MEETS THE WESCO episode 98


今回のMEETS THE WESCOは、1965年式のトヨタ・パブリカや66年式のC100カブを愛機に、22足もの(オーダー中のブーツを合わせると25足!!)様々なウエスコブーツを所有する東　知宏氏にご登場頂きました！
オタク気質、コレクター気質の方は、より共感できる内容かと思います。是非ご覧ください！

【MEETS THE WESCO episode 98】 

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