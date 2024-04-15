ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜

2024年4月15日月曜日

休業日のお知らせ


平素より、ご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。
誠に勝手ではございますが、WESCO JAPAN大阪本店は4月21日(日)を休業日とさせて頂きます。また、オンラインショップからご注文を頂きました商品の出荷業務も休業となり、商品の発送は4/22(月)から順次発送させていただきます。

ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 


WESCO JAPAN
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