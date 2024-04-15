WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜
2024年4月15日月曜日
休業日のお知らせ
平素より、ご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。
誠に勝手ではございますが、
WESCO JAPAN大阪本店は4月21日(日)を休業日とさせて頂きます。
また、オンラインショップからご注文を頂きました商品の出荷業務も休業となり、商品の発送は4/22(月)から順次発送させていただきます。
ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
WESCO JAPAN
投稿者
WESCO Osaka 戸髙
時刻:
19:30
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ラベル:
Daily News
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WESCO Osaka
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