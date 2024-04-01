WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜
2024年4月1日月曜日
WESCO恵比寿店 4月のお休み
WESCO恵比寿店、4
月のお休みをお知らせします。
まずは
4
/3(
水)
、次は
4
/10(
水)
、続いて
4
/16(火)
、
4/17
(水)
、最後は
4/24(水)
がお休みとなります。
普段の
水曜定休以外にも火曜日のお休みがございます
ので、お間違いの無いようよろしくお願いします。
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
19:00
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ラベル:
Daily News
,
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