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2021年11月2日火曜日

Lightning 12月号にLYNCHコラボモデルの記事を掲載いただきました！！


Lightning 12月号にLYNCHコラボレーションモデルの記事を掲載いただきました！！
過去3度に渡りコラボレーションを続けてきたLYNCHモデルは、先日4度目のコラボとなるLYNCHバックルを発表したのが記憶に新しいと思います。
そのブーツとバックル全てとLYNCH SILVERSMITH代表 矢野氏のインタビューを、なんと8ページに渡り掲載いただいています！
かなり読み応えのある内容なので是非ご覧ください！！


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