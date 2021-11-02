WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2021年11月2日火曜日
Lightning 12月号にLYNCHコラボモデルの記事を掲載いただきました！！
Lightning 12月号にLYNCHコラボレーションモデルの記事を掲載いただきました！！
過去3度に渡りコラボレーションを続けてきたLYNCHモデルは、先日4度目のコラボとなる
LYNCHバックル
を発表したのが記憶に新しいと思います。
そのブーツとバックル全てとLYNCH SILVERSMITH代表 矢野氏のインタビューを、なんと8ページに渡り掲載いただいています！
かなり読み応えのある内容なので是非ご覧ください！！
WESCO JAPAN
06-6783-6888
投稿者
WESCO Osaka 太田
時刻:
18:00
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ラベル:
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