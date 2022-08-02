WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2022年8月2日火曜日
【Virginharley.com】MEETS THE WESCO episode 88
今回のMEETS THE WESCOはセンバモータースで手に入れた1939ELを愛機とする弘内 英一郎氏にご登場頂きました！
人生の半分以上をハーレーとともに過ごしてきたという生粋のフリークで、旧車仲間と数台でツーリングに出かけることも多いそう。
足の事で悩んでいた氏が8足ものブーツを所有するまでに至ったウエスコの魅力についても意外な視点から語って頂きました。
是非ご覧ください。
https://www.virginharley.com/feat/wesco-interview88/
WESCO JAPAN
06-6783-6888
info@wescojapan.com
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
16:00
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