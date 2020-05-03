フォレストグリーン入荷！！

以前、オーダーを受けていた期間限定レザー『フォレストグリーン』を用いたカスタムブーツが続々と入荷しています！！
ストックブーツも数足オーダーしていたので、オーダーを検討されていた方、サイズが合う方はチャンスです！！【オンラインショップはこちら】
|CUSTOM JOBMASTER
Leather / V+C+BS+G+Top Facing=Black Tie Domain
Q=Forest Green
Height / 8"
Sole / #705 Vibram
Eyelets&Hooks / Black
Thread Color / White & Brown
Toe / Bubble Toe
Others / Nat Edges, Black Laces
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新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大防止に伴い、当面のあいだ大阪店の営業時間を12時〜20時までとさせて頂きます。
ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、お間違いのないようお願い致します。
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WESCO Osaka 太田
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