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2020年5月26日火曜日

Custom Sample "Morrison"

鮮やかなカラーリングが特徴的な"Morrison"のご紹介！


レザーはレッドウッドのオールラフアウト。鮮やかな色味とゴールドのバックルが相まって品の良さを感じます！
モリソンは通常ベルトの付かないモデルなので、オプションにて追加頂きました。
シャフト履き口の形状からブーツモデルは"Morrison"、着用した際にパンツの裾をかぶせるとベルトの特徴から"Boss"にも見えるミックススタイルです！


暑くなってきたこれからの季節ですと、色落ちしたデニムなどにサラッと合わせたいですね！女性の方だとワンピースなどにも可愛いと思います！

CUSTOM MORRISON
Leather/ Redwood All Rough Out
Height/ 9"
Sole/ Raptor White
Thread Color/ White&Brown
Others/ Instep Strap(Brass Plated Buckles)

WESCO Osaka 太田
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