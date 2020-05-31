WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2020年5月31日日曜日
My WESCO! "Romeo"
ご家族で様々なウエスコブーツを愛用頂いているお客様。
今日は皆さんロメオを履いてご来店。
裏表の切り替えや履きこなし方など、個々の好みが現れていますね！
今後の変化にも期待しています！
WESCO Osaka 太田
06-6783-6888
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投稿者
WESCO Osaka 太田
時刻:
18:57
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ラベル:
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