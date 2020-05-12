夏のマストアイテム、ウエスコロゴが刺繍されたキャップのご紹介！
ボディ本体がストレッチ素材で成形されており、後部にアジャスターやスナップの無いシンプルなデザイン。
立体感のあるウエスコロゴの刺繍がアメリカ感全開です！
暑い夏は勿論、季節問わず愛用いただけます！
立体感のあるウエスコロゴの刺繍がアメリカ感全開です！
暑い夏は勿論、季節問わず愛用いただけます！
|WESCO CAP〈Black〉
|WESCO CAP〈Brown〉
|WESCO CAP〈Charcoal〉
|WESCO CAP〈Ivory〉
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ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、お間違いのないようお願い致します。
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WESCO Osaka 太田
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